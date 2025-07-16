Саудівська Аравія планує відкрити ринок нерухомості для іноземців у 2026 році, повідомляє Saudi Gazette.

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Що відомо

Законопроєкт схвалений кабінетом міністрів, але набуде чинності лише наступного року. Передбачається, що іноземці зможуть придбати нерухомість лише в деяких районах країни, наприклад, в Ер-Ріяді та Джидді.

Крім того, будуть міста, де угоди з нерухомістю вимагатимуть дотримання спеціальних умов. До них відносяться Мекка та Медіна. Подібні заходи необхідні для того, щоб дотриматися балансу між залученням інвестицій та культурними традиціями населення, уточнює видання Gulf Business.

Головне управління нерухомості (Real Estate General Authority) підготує список районів, де нерезиденти зможуть здійснювати житлові угоди.

Документ буде опубліковано на платформі проведення громадських обговорень протягом 180 днів із моменту офіційного розміщення тексту закону в газеті Umm Al Qura Gazette.

Міністр муніципальних та житлових справ Саудівської Аравії Маджед аль-Хогайль пояснював, що реформа потрібна для збільшення пропозиції на ринку нерухомості та залучення іноземних інвестицій.