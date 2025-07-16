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16 липня 2025, 11:25

Саудівська Аравія планує відкрити ринок нерухомості для іноземців

Саудівська Аравія планує відкрити ринок нерухомості для іноземців у 2026 році, повідомляє Saudi Gazette.

Саудівська Аравія планує відкрити ринок нерухомості для іноземців у 2026 році, повідомляє Saudi Gazette.► Читайте сторінку «Мінфіна» у фейсбуці: головні фінансові новиниЩо відомоЗаконопроєкт схвалений кабінетом міністрів, але набуде чинності лише наступного року.
Фото: ua.krymr.com

► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

Що відомо

Законопроєкт схвалений кабінетом міністрів, але набуде чинності лише наступного року. Передбачається, що іноземці зможуть придбати нерухомість лише в деяких районах країни, наприклад, в Ер-Ріяді та Джидді.

Крім того, будуть міста, де угоди з нерухомістю вимагатимуть дотримання спеціальних умов. До них відносяться Мекка та Медіна. Подібні заходи необхідні для того, щоб дотриматися балансу між залученням інвестицій та культурними традиціями населення, уточнює видання Gulf Business.

Головне управління нерухомості (Real Estate General Authority) підготує список районів, де нерезиденти зможуть здійснювати житлові угоди.

Документ буде опубліковано на платформі проведення громадських обговорень протягом 180 днів із моменту офіційного розміщення тексту закону в газеті Umm Al Qura Gazette.

Міністр муніципальних та житлових справ Саудівської Аравії Маджед аль-Хогайль пояснював, що реформа потрібна для збільшення пропозиції на ринку нерухомості та залучення іноземних інвестицій.

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Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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