BigONE втратила $27 млн через злам, Standard Chartered запускає спотову торгівлю BTC та ETH: що нового

Нацбанк Казахстану розглядає криптоактиви як альтернативу для золотовалютних резервів

Національний банк Казахстану вивчає можливість інвестування частини своїх золотовалютних резервів та активів Нацфонду в криптоіндустрію. Йдеться про інвестиції в криптоактиви, ETF (біржові фонди) та акції компаній, пов'язаних із цифровими активами. Про це заявив голова Нацбанку Тимур Сулейменов під час пресконференції, повідомляє Incrypted.

«У нас є альтернативний портфель золотовалютних резервів і альтернативний портфель Нацфонду. Там ми застосовуємо агресивні стратегії, щоб отримувати вищий інвестиційний дохід», — пояснив Сулейменов.

За його словами, Нацбанк Казахстану вивчив досвід Норвегії, США та країн Близького Сходу, де державні фонди вже мають невеликі вкладення в криптоактиви або пов’язані з ними фінансові інструменти.

Хоча остаточного рішення ще не ухвалено, Сулейменов зазначив, що Нацбанк «не виключає» можливості інвестування в подібні фонди. Однак він застеріг від надмірної поспішності через високий рівень волатильності крипторинку.

«Це непросте питання, тому поспішати тут не можна. Такі активи можуть приносити високий дохід, але водночас відзначаються підвищеною ризикованістю», — додав він.

Крім потенційних інвестицій, регулятор також працює над створенням державного резерву криптоактивів. У ньому планують зберігати цифрові активи, конфісковані правоохоронними органами. Для цього буде створено окрему інфраструктуру.

Ripple планує подати заявку на ліцензію MiCA для розширення в Європі — ЗМІ

Компанія Ripple Labs підтвердила свій намір подати заявку на отримання ліцензії відповідно до європейського регламенту Markets in Crypto Assets (MiCA). Як пише Cointelegraph, представники фірми розглядають європейський ринок як стратегічно важливий напрямок і прагнуть розширити свою діяльність у регіоні.

Положення MiCA, що набувають чинності поетапно протягом 2024−2025 років, створюють єдині правила роботи для криптокомпаній у Європейському Союзі.

Ripple заявила, що бачить «значні можливості» в Європейській економічній зоні та має намір використати ліцензію MiCA для виходу на місцевий ринок зі своїми продуктами, включно з рішеннями у сфері платежів і стейблкоїнів.

Компанія вже зробила перші кроки на європейському ринку. У квітні 2025 року Ripple зареєструвала структуру Ripple Payments Europe S.A. у Люксембурзі.

Крім того, за наявною інформацією, фірма подала заявку на отримання ліцензії установи електронних грошей у тій самій юрисдикції, хоча представник Ripple відмовився коментувати цю інформацію.

Отримання ліцензії MiCA дасть Ripple можливість запускати регульовані продукти на території всіх країн ЄС, усуваючи необхідність отримувати окремі дозволи в кожній з них. Це особливо важливо напередодні запуску можливих стейблкоїнів та подальшого розвитку платіжної інфраструктури на базі блокчейну.

Криптобіржа BigONE втратила понад $27 мільйонів через злам

Криптовалютна біржа BigONE зазнала кібератаки, внаслідок якої втрати активів перевищили $27 млн. Про цей інцидент повідомили аналітики компанії SlowMist.

Зловмисники зуміли зламати продакшн-мережу платформи, змінивши логіку роботи серверів, що відповідають за облікові записи та контроль ризиків. Важливо зазначити, що приватні ключі користувачів при цьому не були скомпрометовані.

Команда BigONE підтвердила факт атаки та оприлюднила деталі щодо ситуації:

Шлях атаки виявлено та заблоковано, що унеможливлює подальші втрати.

Спільно з SlowMist команда відстежує адреси зловмисників та рух викрадених коштів.

Наразі триває відновлення інфраструктури біржі.

Депозити та торгівлю обіцяють відновити протягом кількох годин.

Виведення коштів стане доступним пізніше, після впровадження додаткових заходів безпеки.

Біржа BigONE пообіцяла повністю компенсувати втрати користувачів за власний кошт. Для цього будуть використані резерви в BTC, ETH, USDT, SOL та XIN. Решта токенів буде покрита за рахунок зовнішніх позик.

Standard Chartered запускає спотову торгівлю біткоїном та Ethereum для інституційних клієнтів

Британський підрозділ банку Standard Chartered запустив послугу спотової торгівлі біткоїном та Ethereum. Цю інформацію підтвердив керівник напрямку цифрових активів банку Рене Мішо в коментарі для CoinDesk.

Торгівля наразі доступна у години активності ринків Європи та Азії. Проте, у разі зростання попиту, банк розгляне можливість переходу на режим 24/5.

«Standard Chartered — перший глобальний системно важливий банк, що пропонує торгівлю криптоактивами», — заявив Мішо.

Він додав, що цією послугою зможуть скористатися інституційні клієнти банку, включаючи фінансові установи, такі як керуючі активами, інвестори та великі транснаціональні компанії, що є клієнтами їхнього корпоративного та інвестиційного банкінгу.

Нова послуга інтегрована в наявні інструменти для валютної торгівлі банку. Це дозволяє клієнтам працювати через знайомі інтерфейси, а розрахунки здійснювати через обраного кастодіана, включно з внутрішнім сервісом банку.

Наразі доступна лише спотова торгівля біткоїном та Ethereum, однак у майбутньому Standard Chartered планує розширити спектр доступних інструментів.