Курс валют: євро в банках подешевшало на 22 копійки

У середу, 16 липня, на готівковому ринку курс долара не змінився в купівлі та у продажу. Євро подешевшало на 22 копійки у купівлі та на 5 копійок у продажу.

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Валютний ринок

Середній курс долара в обмінниках знизився на 2 копійки у покупці та не змінився у продажу. Євро втратило 20 копійок у купівлі та 10 копійок у продажу.

На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 41,55−42,05, євро купують за 48,45 грн, а продають за 49,15 грн.

За даними валютного аукціону, в обмінниках долар торгується за 41,68−41,75, євро — 48,80−49,10 грн.

Міжбанк відкрився в діапазоні 41,78−41,81 грн/$. Торги по євро проходять на рівні 48,58−48,60 грн/євро.

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