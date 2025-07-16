Фінляндія запровадила заборону на угоди з нерухомістю для росіян та білорусів

Заборона на операції з нерухомістю у Фінляндії для росіян та білорусів набула чинності 15 липня 2025 року, написав міністр оборони країни Антті Хяккянен у соцмережі Х.

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За його словами, це важлива подія, оскільки вона спрямована на безпеку Фінляндії. Він також додав, що минулий уряд «з якоїсь причини» не побачив потреби у цій реформі.

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Раніше подібну заборону вже ввели у себе Латвія та Литва. У цих країнах обмеження поширюються як на фізичних осіб — громадян росії та білорусії, так і на юридичні особи, зареєстровані у них.

Крім того, у Латвії та Литві заборона діятиме щодо компаній, де росіяни чи білоруси володіють часткою не менше 25% статутного капіталу.