Впродовж І півріччя українці придбали 7318 легкових авто, ввезених з Китаю. Це на 0,4% більше, у порівнянні з аналогічним періодом 2024 р. Про це повідомляє Укравтопром.
16 липня 2025, 10:01
Українці стали частіше обирати китайські авто: що купують
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Які авто купують українці
З цієї кількості: нових — 5963 од. (+12%); вживаних — 1355 од. (-31%) од.
Абсолютна більшість легковиків з КНР були електромобілі — 85%.
Найпопулярніші моделі нових авто
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BYD Song Plus — 982 од.;
- VW ID.Unyx — 830 од.;
- Honda eNS1 — 441 од.;
- ZEEKR 7X — 402 од.;
- ZEEKR 001 — 366 од.
Найпопулярніші моделі вживаних легковиків
- ZEEKR 001 — 173 од.;
- ZEEKR 7X — 95 од.
- POLESTAR 2 — 76 од.;
- MG ZS — 68 од.;
- Tesla Model 3 — 65 од.
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Джерело: Мінфін
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