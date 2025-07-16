Індія знизила імпорт золота до $1,8 млрд

Індія у червні 2025 року імпортувала золота на $1,839 млрд, йдеться у матеріалах Міністерства торгівлі та промисловості країни. Це на 26% менше, ніж у червні минулого року, і на 28% менше, ніж у травні цього року.

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Причина зниження

Зниження імпорту корелює зі слабким внутрішнім попитом, пояснювала аналітик World Gold Council Кавіта Чако.

Попит на ювелірні прикраси після весільного сезону у квітні-травні невисокий. У травні знижки, особливо у великих роздрібних мережах, сприяли зростанню відвідуваності магазинів, але покупки все одно були швидше за потребою.

Навпаки, інвестиційний попит на зливки та монети, на які припадає майже 30% споживчого попиту, зберігається на тлі позитивної динаміки цін.

Усього за І півріччя 2025 року імпорт золота до Індії склав $16,987 млрд, що на 5% нижче за рівень аналогічного періоду минулого року.

Індія є одним із найбільших споживачів золота у світі, але майже не виробляє його сама.