Минулої доби українські захисники ліквідували ще 1 170 окупантів. З початку повномасштабного вторгнення втрати росіян становлять близько 1 037 460 військових. Про це свідчать дані Генштабу ЗСУ.
16 липня 2025, 8:15
Втрати ворога за 15 липня: 1 170 російських окупантів, 3 танки та 284 БПЛА
Втрати ворога
- особового складу — близько 1037460 (+1170) осіб
- танків — 11025 (+3) од
- бойових броньованих машин — 22995 (+2) од
- артилерійських систем — 30395 (+49) од
- РСЗВ — 1440 (+0) од
- засоби ППО — 1196 (+2) од
- літаків — 421 (+0) од
- гелікоптерів — 340 (+0)
- БПЛА оперативно-тактичного рівня — 46164 (+284)
- крилаті ракети — 3491 (+0)
- кораблі / катери — 28 (+0)
- підводні човни — 1 (+0)
- автомобільна техніка та автоцистерни — 55229 (+82)
- спеціальна техніка — 3932 (+0)
Джерело: Мінфін
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