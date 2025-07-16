Нацбанк оштрафував CreditPlus на 2,45 млн грн

Нацбанк оштрафував ТОВ «Авентус Україна» на 2,448 млн грн за виявлені під час інспекційної перевірки порушення. Про це йдеться у повідомленні регулятора.

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Причина штрафу

Цей захід впливу застосовано за порушення вимог закону «Про споживче кредитування» та положення про встановлення додаткових вимог щодо взаємодії із споживачами фінансових послуг та іншими особами при врегулюванні простроченої заборгованості (вимог щодо етичної поведінки).

ТОВ «Авентус Україна» зобов’язане сплатити штраф упродовж місяця з дня набрання чинності цим рішенням.

Рішення комітет з питань нагляду та регулювання діяльності ринків небанківських фінансових послуг ухвалив 14 липня 2025 року за результатами планових інспекційних перевірок.

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