Курс долара при закритті торгів на міжбанку, 15 липня, не змінився. Водночас курс євро до гривні впав.
15 липня 2025, 17:31
Курс валют: євро на міжбанку подешевшало
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Відкриття 15 липня
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Закриття 15 липня
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Зміни
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41,78/41,81
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41,78/41,81
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0/0
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48,80/48,81
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48,65/48,67
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15/14
Офіційний курс долара на середу, 16 липня, встановлено на рівні 41,8211 грн (у вівторок курс був 41,8355 грн). Курс євро на середу встановлений на рівні 48,8031 грн (у вівторок був 48,8973 грн).
Середній курс на готівковому ринку: 41,55−42,05 грн/долар, 48,67−49,20 грн за євро.
Середній курс в обмінниках: долар торгується за 41,70−41,75, євро — 49,00−49,15 грн.
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Джерело: Мінфін
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