Нова пошта відкрила нові відділення у Кошиці, Пряшеві, Нітрі та Тренчині. Загалом мережа компанії в Словаччині складається з понад 1500 точок сервісу по всій країні. Про це йдеться у повідомленні компанії.
Нова пошта відкрила нові відділення у чотирьох містах Словаччини
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Які послуги доступні
У відділеннях Нової пошти клієнти можуть швидко отримати та відправити документи, посилки та вантажі.
Доставка в межах країни займає від 1-го дня, а до інших європейських країн — від 3 днів залежно від відстані. Вартість доставки залежить від ваги та місця призначення.
«Незабаром відкриємо нові відділення в Трнаві, Сенці, Жиліні та Банській Бистриці, щоб бути ще ближче до наших клієнтів», — зазначив Владислав Марунков, СЕО Нової пошти у Словаччині.
Відділення компанії розташовані за адресами:
- Братислава: Dunajská 7495/14, 82108
— до 1000 кг
- Кошиці: Južná trieda, 1542/3
— до 100 кг
- Пряшів: Slovenská, 3257/69
— до 30 кг
- Нітра: Mostná 207/15
— до 30 кг
- Тренчин: Generála Svobodu 1
— до 30 кг
Оформити доставку можна також онлайн, скориставшись мобільним застосунком Нової пошти або мультимовним сайтом.
Крім того, клієнти можуть замовити доставку кур'єром на будь-яку адресу по Словаччині, або зі Словаччини до 16-ти країн Європи, зокрема в Україну.
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