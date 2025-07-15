НБУ встановив курси валют на середу

НБУ встановив офіційні курси іноземних валют на середу, 16 липня. Гривня трохи зміцнилась у парі з євро. Про це свідчать дані, оприлюднені на сайті регулятора .

► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Офіційний курс долара на середу, 16 липня, встановлено на рівні 41,8211 грн (у вівторок курс був 41,8355 грн).

Курс євро на середу встановлений на рівні 48,8031 грн (у вівторок був 48,8973 грн).

Долучайтеся до multi. Мобільний застосунок, який допомагає вигідно обмінювати валюту