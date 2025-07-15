Четверо українців потрапили до рейтингу найбагатших іммігрантів США за версією Forbes

Четверо вихідців з України увійшли до престижного списку найбагатших іммігрантів у США за версією Forbes, що дозволило Україні зайняти місце у десятці лідерів серед країн за кількістю мільярдерів-іммігрантів.

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Загалом до цьогорічного рейтингу Forbes увійшли 125 мільярдерів, народжених за кордоном, які нині проживають у США — це рекордна кількість, що представляє 41 країну.

Найбагатші іммігранти

Трійка найбагатших іммігрантів виглядає наступним чином:

Ілон Маск (ПАР, $393,1 млрд, засновник Tesla, SpaceX), Сергій Брін (РФ, $139,7 млрд, співзасновник Google), Дженсен Хуанг (Тайвань, $137,9 млрд, співзасновник Nvidia).

Українські мільярдери-іммігранти

Чотири українці у списку найбагатших іммігрантів США:

Ян Кум (9 місце, $16,9 млрд): Співзасновник WhatsApp. Після продажу WhatsApp компанії Facebook у 2014 році за $22 млрд, Кум залишив посаду генерального директора у 2018 році. Наразі він інвестує через свою фірму Newlands, яка володіє майже 10 млн акцій Meta та підтримує стартапи.

Леонід Радвінський (50 місце, $3,8 млрд): Власник OnlyFans, популярної платформи для онлайн-творців. Народився в Україні. Ще студентом заснував реферальний бізнес у сфері розваг для дорослих. У 2018 році Радвінський придбав частку в OnlyFans у британської родини Стоклі, яка заснувала компанію у 2016 році.

OnlyFans повідомила про дохід у розмірі $1,3 млрд у 2023 році, коли користувачі витратили на платформі рекордні $6,6 млрд. Радвінський виплатив собі $1,1 млрд дивідендів з 2021 по 2023 рік.

Михайло Польський (75 місце, $2,5 млрд): Засновник і генеральний директор Invenergy LLC. Його компанія розвиває проєкти у сфері відновлювальної енергетики, включаючи плани з будівництва 1 000 вітрових турбін у Канзасі та 800-мильної лінії електропередач вартістю $7 млрд.

Invenergy володіє понад 10 000 мегаватів потужностей, з яких майже 7 000 припадає на вітрові турбіни. У 2001 році він продав газогенератор SkyGen компанії Calpine за $450 млн.

Макс Левчин (85 місце, $2,1 млрд): Співзасновник PayPal та генеральний директор Affirm Holdings, фінтех-компанії, що пропонує кредити для покупок у розстрочку. Левчин також співзасновник ігрової компанії Slide та застосунку для відстеження фертильності Glow.

Він володіє майже 11% акцій Affirm, ринкова вартість якої у січні 2021 року сягнула $24 млрд, а на початок березня 2024 року становила $11 млрд.