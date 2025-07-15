Американський виробник електромобілів Tesla відкрив шоурум у Мумбаї, перший для компанії в Індії, повідомляє Reuters.
Tesla відкрила шоурум у Мумбаї та почала прийом замовлень на Model Y в Індії
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Що відомо
На сайті розпочався прийом замовлень на Model Y. Задньопривідний кросовер буде коштувати близько 6 млн рупій ($70 тисяч), що є найвищою ціною на основних для компанії ринках, зазначає агентство.
Постачання електромобілів, як очікується, розпочнеться у третьому кварталі.
Tesla конкуруватиме в основному з німецькими «люксовими» брендами, включаючи BMW та Mercedes-Benz, а не з місцевими виробниками електромобілів для масового користувача, такими як Tata Motors та Mahindra.
Представлені Tesla в Мумбаї моделі були виготовлені в Китаї, оскільки американські заводи компанії не випускають автомобілі з правим кермом, які використовуються в Індії.
Індія — третій за величиною авторинок світу, і його освоєння може допомогти Tesla компенсувати уповільнення продажів в інших регіонах.
Раніше топменеджмент Tesla відзначав, що головною перешкодою для виходу компанії на індійський ринок є високі імпортні мита, що досягають 70% для вироблених за кордоном машин вартістю до $40 тисяч. у Німеччині — за 46 тисяч євро ($53,7 тисячі).
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