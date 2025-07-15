Міністерство фінансів вчасно та в повному обсязі профінансувало соціальні виплати у першому півріччі 2025 року на 191,5 млрд грн. Про це повідомляє пресслужба Мінфіну.
15 липня 2025, 16:31
Держава витратила понад 190 мільярдів гривень на соцвиплати за пів року
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Так, із держбюджету на соцвиплати, що здійснюється Мінсоцполітики було використано:
- 113,5 млрд грн — на фінансове забезпечення виплати пенсій, надбавок та підвищень до пенсій, призначених за пенсійними програмами Пенсійного фонду;
- 32,8 млрд грн — на соціальний захист громадян, які потрапили у складні життєві обставини, з яких відповідні допомоги отримали понад 750 тис. осіб, зокрема з-поміж ВПО;
- 7,1 млрд грн — на підтримку понад 170 тис. малозабезпечених сімей;
- 24,9 млрд грн — надання пільг і житлових субсидій громадянам, які отримали понад 2,7 млн домогосподарств отримувачів пільг і житлових субсидій;
- 11,0 млрд грн — на соціальний захист дітей та сім'ї, які спрямовані на виплату соціальних допомог більше чим 570 тис. отримувачам;
- 2,2 млрд гривень — на соціальний захист осіб з інвалідністю.
Джерело: Мінфін
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