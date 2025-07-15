Укрпошта випустила марку з відьмами (фото)

До Дня Української Державності, 15 липня, Укрпошта випустила нову серію поштових марок, присвячену віршу «Враже» авторства Людмили Горової. Про це повідомляє пресслужба компанії.

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22 квітня 2022 року, майже через два місяці після початку повномасштабного вторгення, в мережі був опублікований вірш поетеси Людмили Горової «Враже», написаний як відьомське заклинання проти ворогів. Слова дуже швидко стали вірусними. Їх зачитували вголос, поклали на музику та переклали на інші мови.

Поштовий набір включає аркуш «Буде тобі враже так, як Відьма скаже», конверт «Перший день» та 2 картки.

Характеристики

Художниця — Катерина Штанко

Дата випуску (рік) — 2025

Кількість марок в аркуші — 6

Номінал кожної поштової марки — (U+A)*3

Випуск представлений зчіпкою з двох марок — «Буде тобі, враже» та «Так, як відьма скаже».

Тираж зчіпки — 135 000 екземплярів.

Марковий аркуш візуально вирізняється тисненням сріблом.

Придбати новинку вже можна на поштовому маркеті.