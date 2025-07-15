Тисячі авто простоюють у портах ЄС: мита Трампа спричинили колапс експорту до США

Порт Антверпен-Брюгге перетворився на гігантський паркінг, де тисячі легкових автомобілів, фургонів, вантажівок та тракторів, призначених для експорту до США, простоюють без руху. Виробники намагаються уникнути найгірших наслідків мит, запроваджених президентом США Дональдом Трампом, повідомляє The Guardian.

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Дані, опубліковані портом, свідчать про значне падіння експорту. У перші шість місяців 2025 року перевезення нових легкових автомобілів та фургонів до США скоротилося на 15,9% порівняно з аналогічним періодом минулого року.

Особливо різке зниження почалося в травні — лише через місяць після того, як Трамп оголосив про свої тарифи «дня визволення».

Експорт вантажівок та так званого «важкого та габаритного обладнання» (що включає трактори та будівельні машини) зменшився майже на третину — на 31,5%. Таке падіння трансатлантичних перевезень, ймовірно, відображає вплив 25% мита на транспортні засоби, вартість яких може перевищувати $100 000.

Порт Антверпен-Брюгге є одним з найбільших у світі транспортних вузлів для автомобілів, який у 2024 році відвантажив понад 3 мільйони транспортних засобів по всьому світу.

Невизначеність

«Прогноз на другу половину року залишається невизначеним. Багато залежатиме від того, чи буде досягнуто торговельної угоди між ЄС та США до 1 серпня», — йдеться в заяві порту.

Європейські автовиробники, від Volkswagen до Volvo, сподівалися на укладення угоди минулого тижня, оскільки спливав початковий термін, встановлений Трампом для досягнення тарифної угоди з ЄС.

До приходу Трампа до Білого дому європейські експортери сплачували 2,5% мита, але з квітня їм нараховується додаткові 25%, що додає десятки тисяч доларів до ціни сімейного автомобіля в США.

Джастін Аткін, представник порту Антверпен-Брюгге у Великій Британії та Ірландії, зазначив, що європейські порти вже стикалися з викликами через Brexit, пандемію коронавірусу та затори, спричинені нестачею контейнерів у 2024 році. Проте нові мита Трампа стали для портів «більш миттєвим шоком».

Порт не зміг назвати точну кількість автомобілів, що очікують на перевезення, але зазначив, що їх тисячі.

Вплив на китайські авто та логістику

Аткін також повідомив, що є ознаки накопичення китайських автомобілів у порту, що може свідчити про перенаправлення торгівлі з США, оскільки Пекін також стикається з тарифними бар'єрами.

Окремо, збої у графіках швартування, спричинені зміною маршрутів через конфлікт у Червоному морі, а також збільшення розмірів суден у світових флотах, призвели до того, що контейнери залишаються в порту до восьми днів замість звичайних п'яти.

США є другим за величиною торговельним партнером порту Антверпен-Брюгге після Великої Британії. Також є свідчення того, що американські експортери намагаються прискорити відвантаження вантажів, щоб уникнути будь-яких відповідних мит, які ЄС може запровадити у випадку торгової війни.

У першому півріччі цього року вхідний вантажопотік зі США збільшився на 17% за рахунок більших обсягів зрідженого природного газу.

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