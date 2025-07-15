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15 липня 2025, 13:17

У Єврокомісії підготували торговельні контрзаходи проти США на 72 мільярди євро

У випадку запровадження Європейською Комісією контрзаходів у відповідь на 30-відсоткові мита, анонсовані президентом США Дональдом Трампом, вони можуть торкнутися американських товарів на загальну суму у 72 мільярди євро. Таку пропозицію на зустрічі міністрів торгівлі в Брюсселі у понеділок, 14 липня, представив єврокомісар з питань торгівлі та економічної безпеки Марош Шефчович, пише DW.

У випадку запровадження Європейською Комісією контрзаходів у відповідь на 30-відсоткові мита, анонсовані президентом США Дональдом Трампом, вони можуть торкнутися американських товарів на загальну суму у 72 мільярди євро.
Фото: depositphotos

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Він наголосив, що ЄС розраховує на досягнення зі США угоди щодо митних тарифів шляхом переговорів. «Ми залишаємось переконаними, що наш трансатлантичний зв'язок заслуговує на рішення шляхом переговорів — на те, що призведе до відновлення стабільності та співробітництва», — наголосив єврокомісар.

ЄС повинен бути готовим до будь-якого розвитку подій

За його словами, Брюссель підходив до переговорів з Вашингтоном «конструктивно та з повною інтенсивністю». Однак, ЄС повинен бути готовим до будь-якого розвитку подій, «включаючи, якщо це буде необхідно, добре обдумані та пропорційні заходи для відновлення балансу в наших трансатлантичних відносинах», попередив Шефчович.

Він нагадав, що ЄК вже вдруге відклала до початку серпня запровадження конртзаходів щодо американських виробів зі сталі та алюмінію, які мали набути чинності у ніч на вівторок, 15 липня.

«Сьогодні Комісія надає державам-членам пропозицію щодо другого списку товарів, імпорту зі США на суму близько 72 мільярдів євро. Тепер вони матимуть можливість обговорити його», — сказав єврокомісар, додавши, що цей список не є вичерпним, і може бути застосовано й інші заходи. Також він поінформував, що ЄС «подвоює зусилля, щоб відкрити нові ринки».

Нові тарифи Трампа для ЄС

Нові 30-відсоткові експортні мита на товари з ЄС та Мексики Трамп оголосив 12 липня. Вони почнуть діяти з 1 серпня.

Голова Європейської Комісії Урсула фон дер Ляєн (Ursula von der Leyen) у відповідь попередила, що запровадження мит порушить ключові трансатлантичні ланцюги поставок, що зашкодить бізнесу та споживачам по обидва боки Атлантики.

При цьому ЄС друге, до 1 серпня, вирішив відкласти запровадження нових митних тарифів на сталь та алюміній зі США, сподіваючись досягти угоди шляхом переговорів.

Джерело: Мінфін
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