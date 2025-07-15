«Філіп Морріс» сплатила 28,9 млрд грн податків в Україні за перше півріччя 2025 року

Київ, 10 липня 2025 р. — За перші шість місяців цього року компанія «Філіп Морріс» в Україні перерахувала до державного бюджету 28,9 млрд грн податків, що на 17% або 5 млрд грн більше, ніж за аналогічний період минулого року.

Основна частина цієї суми припадає на акцизний податок — 22,9 млрд грн, а ще 5,4 млрд грн — це ПДВ.

«Збільшення наших податкових платежів має дві головні причини. По-перше, цього року набув чинності закон про підвищення акцизів на тютюнові вироби згідно з рекомендаціями МВФ та Єврокомісії. По-друге, зросли ціни, а отже, і суми сплаченого ПДВ. Якщо торік середня вартість пачки сигарет становила 80−90 грн, то зараз вона вже на рівні 110−120 грн», — пояснив фінансовий директор «Філіп Морріс» в Україні Сергій Кальнооченко.

Водночас він наголосив, що державний бюджет міг би отримати ще більше, якби не суттєве зростання нелегального ринку тютюнових виробів.

«Частка легального ринку скорочується через посилення тіньового сегмента. Згідно з дослідженням Kantar Україна, у квітні 2025 року частка нелегальної продукції досягла 16,2% проти 12,6% у жовтні 2024-го. У грошах це означає 25,2 млрд грн недоотриманих надходжень. І це не лише втрати для бюджету, але й для нас як міжнародного виробника: споживач замість якісного легального продукту часто купує підробки сумнівної якості, за які не сплачуються податки», — додав Кальнооченко.

Філіп Морріс" продовжує працювати над тим, щоб ринок залишався прозорим, а бюджет — наповненим.

«Ми переконані, що боротьба з нелегальною торгівлею є спільним завданням бізнесу та держави», — підсумував він.

Довідка

Philip Morris International (PMI) є провідною міжнародною тютюновою компанією, що має на меті створення майбутнього без тютюнового диму. Асортимент бездимних продуктів PMI включає системи для електричного нагрівання тютюну, а також продукти з нікотином для перорального прийому.

З 2008 року PMI інвестувала понад 14 мільярдів доларів США в розробку, наукові дослідження та комерціалізацію інноваційних бездимних продуктів для повнолітніх курців, які інакше продовжували б курити, з метою повного припинення продажу сигарет.

Компанія «Філіп Морріс Україна» (ФМУ) працює на українському ринку з 1994 р. і за цей час інвестувала в економіку України понад 750 млн доларів США. У 2024 році компанія відкрила нову фабрику у Львівській області, у яку інвестувала 30 млн доларів і створила 250 робочих місць. Окрім цього, за останні 2 роки було виділено 16 млн доларів у запуск та комерціалізацію бездимних продуктів та нікотинових подушечок ZYN в Україні.

З початку повномасштабного вторгнення «Філіп Морріс Україна» виділила 850 млн грн на підтримку співробітників, а також понад 400 млн грн на гуманітарні проєкти.

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