«Інвестиції» в криптовалюту: у Києві викрили 15 шахрайських колцентрів

Київські правоохоронці провели масштабну операцію, в результаті якої припинено діяльність мережі шахрайських колцентрів, що спеціалізувалися на обмані громадян у сфері фінансових послуг. Про це повідомляє Офіс генерального прокурора.

► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

Деталі

Правоохоронці встановили, що група осіб у Києві організувала ці колцентри для заволодіння коштами громадян, пропонуючи їм нібито вигідні інвестиції в криптовалюту, торгівлю на фондових біржах та заробітки на криптовалютних платформах.

Оператори цих центрів, представляючись працівниками банківських установ, інвестиційних та телекомунікаційних компаній, отримували від потерпілих конфіденційні дані, доступ до особистих кабінетів та, зрештою, до їхніх коштів.

Обшуки

У понеділок, 14 липня, правоохоронці провели 15 одночасних обшуків за місцями діяльності цих шахрайських колцентрів на території Києва.

Під час обшуків було вилучено понад 300 одиниць комп’ютерної техніки (системні блоки та ноутбуки), мобільні телефони, стартові пакети, різноманітні підроблені посвідчення та інші речові докази, які мають значення для кримінального провадження.

Скандальні знахідки

Крім того, у кабінетах офісів, де розташовувались колцентри, правоохоронці виявили символіку країни-агресора, портрети путіна, а також подяки від ФСБ та бланки російських документів, походження яких наразі встановлюється.

Розслідування триває, і правоохоронці продовжують з'ясовувати всі обставини діяльності цих шахрайських схем та їх можливі зв'язки з агресором.