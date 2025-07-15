Трейдери DOGE і PEPE кидаються на цю мем-монету, яка може принести прибуток

Трейдери, які колись віддавали перевагу DOGE і PEPE, звертають свою увагу на нову мем-монету, яка обіцяє приголомшливу прибутковість. За чутками, цей цифровий актив може принести прибуток до 6500% і швидко набирає популярність. У міру зростання ажіотажу багато хто уважно стежить за тим, чи виправдає цей потенційний прорив очікування.

Недооцінена мем-монета $XYZ готується до лістингу на великій біржі

XYZVerse ($XYZ) — це мем-монета, яка потрапила в заголовки новин завдяки амбіційній заяві про зростання з 0,0001 до 0,1 долара під час передпродажу.

Наразі вона пройшла половину шляху, зібравши понад 14 мільйонів доларів, а ціна токена $XYZ наразі становить0,003333 долара.

На наступному, 13-му етапі передпродажу, вартість токена $XYZ зросте до 0,005 долара, що означає, що ранні інвестори мають шанс отримати більшу знижку.

Після передпродажу $XYZ буде розміщений на основних централізованих і децентралізованих біржах. Команда ще не розкрила подробиці, але опублікувала тизер великого запуску.

Створений для бійців, побудований для чемпіонів

XYZVerse створює спільноту для тих, хто прагне великих прибутків у криптовалюті — невгамовних, амбітних, тих, хто прагне домінувати. Це монета для справжніх бійців — для тих, чий менталітет співзвучний спортсменам і спортивним фанатам.

$XYZ — це токен для шукачів гострих відчуттів, які прагнуть знайти наступну популярну мем-монету.

Центральним персонажем історії XYZVerse є XYZepe — боєць на арені мем-монет, який бореться за підйом у рейтингах і прагне потрапити на вершину CoinMarketCap. Чи стане він наступним DOGE або SHIB? Час покаже.

Спільнота на першому місці

У XYZVerse спільнота керує всім. Активні учасники отримують значні винагороди, а команда виділила 10% від загального обсягу токенів — близько 10 мільярдів $XYZ — на айрдропи, що робить їх одними з найбільших в історії.

Завдяки надійній токеноміці, стратегічному лістингу на CEX і DEX, а також регулярному спалюванню токенів, $XYZ створений для перемоги. Кожен крок спрямований на те, щоб прискорити динаміку, стимулювати зростання ціни і об'єднати лояльну спільноту, яка розуміє, що це може бути початком чогось легендарного.

Ейрдропи, винагороди та багато іншого — приєднуйтесь до XYZVerse, щоб отримати всі переваги

Джерело: TradingView

Dogecoin (DOGE) останнім часом спостерігає сплеск активності. За останній тиждень його ціна зросла на 20,10%, а за останній місяць — на 15,04%. Зараз DOGE торгується в діапазоні від 0,17 до 0,22 долара і демонструє ознаки бичачого імпульсу.

Технічні індикатори вказують на потенційний рух вгору. Індекс відносної сили (RSI) становить 64,51, наближаючись до рівня перекупленості, але ще не досягнувши його. Ковзна середня конвергенції дивергенції (MACD) є позитивною на рівні 0,0021, що вказує на висхідний імпульс. Прості ковзні середні за 10 і 100 днів знаходяться на рівні 0,20 долара, що відповідає поточним ціновим рівням.

Найближчий опір DOGE знаходиться на рівні 0,24 долара. Якщо він проб'є цей рівень, то може рушити до другого опору на рівні 0,29 долара. Це означатиме зростання приблизно на 31% від поточного верхнього цінового діапазону 0,22 долара. З іншого боку, найближча підтримка знаходиться на рівні 0,14 долара, а друга підтримка — на рівні 0,0941 долара. Падіння до найближчої підтримки означатиме зниження приблизно на 18% від поточного нижнього цінового діапазону.

Pepe (PEPE)

Джерело: TradingView

Pepe (PEPE) останнім часом привернув увагу криптоентузіастів. За останній тиждень його ціна зросла на 27,78%, а за останній місяць — на 14,35%. Однак, якщо подивитися на шестимісячний графік, ціна знизилася на 26,51%. Такі неоднозначні результати свідчать як про потенціал, так і про обережність тих, хто стежить за цією монетою.

Наразі PEPE торгується в діапазоні від 0,00001025 до 0,00001381 долара. Найближчий рівень опору — 0,00001531 долара, а найближчий рівень підтримки — 0,000008209 долара. Якщо ціна проб'є опір, вона може досягти другого опору на рівні 0,00001887 долара, що буде зростанням приблизно на 35%. З іншого боку, якщо ціна впаде нижче рівня підтримки, вона може опуститися до другого рівня підтримки на рівні 0,000004654 долара, що буде зниженням приблизно на 55%. Технічні індикатори дають більше інформації. 10-денна проста ковзна середня становить 0,00001272 долара, а 100-денна — 0,00001227 долара.

Обидва близькі до поточної ціни, що свідчить про стабільність. Індекс відносної сили (RSI) становить 58,23, що вказує на те, що монета не є перекупленою або перепроданою. Стохастичний показник становить 56,99, що підтверджує нейтральний прогноз. Рівень MACD становить 1,5258e-7, що вказує на незначний бичачий імпульс. На основі цих даних ціна PEPE може рухатися в будь-якому напрямку, тому важливо стежити за цими рівнями.

Висновок

З початком бичачого тренду 2025 року DOGE і PEPE процвітають, але трейдери переходять на XYZ, мем-монету для всіх видів спорту, яка прагне до прибутку і об'єднує любителів спорту.

Більше інформації про XYZVerse (XYZ) ви можете знайти тут:

https://xyzverse.io/ https://t.me/xyzverse