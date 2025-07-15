Депозит «Знайомство» з Банком Львів: коли перший крок — легкий і вигідний

Початок стосунків із банком — як перше знайомство. Хтось обирає перевірений шлях: кредит , рахунок, порада друга. А хтось — одразу отримує вигоду. Депозит із миттєвою виплатою відсотків — це коли фінансова довіра починається з відчутного результату відразу.

У Банку Львів добре усвідомлюють, наскільки важливим є перший крок до співпраці з фінансовою установою. Саме тому там створили депозит «Знайомство» — для тих, хто в пошуку інструментів збільшення доходу. Цей продукт поєднує вигідні умови, простоту оформлення та відчутну перевагу: відсотки за депозитом клієнт отримує одразу після його відкриття.

Розглянемо умови детальніше:

Ставка: 17% річних у гривні

Термін: 3 місяці (93 дні)

Сума: від 10 000 до 100 000 грн

Форма виплати: авансова (відсотки нараховуються та виплачуються одразу після оформлення)

Додаткові умови: без поповнення, без дострокового зняття, без пролонгації

Кількість вкладів: максимум 1 вклад на клієнта

Хто може скористатись: нові клієнти, які зареєструвались у банку протягом останніх 30 днів

Для розуміння: за вклад у 100 000 грн — ви отримаєте 3 300 грн вже в день оформлення.

Недарма відкриття депозиту у відділенні часто відбувається тет-а-тет. Адже менеджери банку мають пояснити всі деталі до дрібниць. Вони не просто демонструють переваги — вони проконсультують, як ефективно примножити заощадження.

Це підтверджують і самі клієнти. Вони залишаються з Банком Львів надовго та рекомендують депозит «Знайомство» близьким, друзям, знайомим. Адже це — потужний старт для нових можливостей. До того ж депозити у Банку Львів — це внесок у зміцнення економіки України. Адже саме з таких інвестицій починається підтримка малого й середнього бізнесу.



Депозит «Знайомство» створено для того, щоб не ускладнювати, а навпаки — спростити старт фінансової співпраці. Не потрібно жодних додатків чи складних процесів. Як оформити:

• Просто завітайте до найближчого відділення Банку Львів

• Або зателефонуйте на гарячу лінію 0 800 505 848 — і вам усе розкажуть крок за кроком

Депозит «Знайомство» — лише перший крок. У Банку Львів на вас чекають і довгострокові програми для надійного збереження коштів, які можна оформити онлайн:

«Ощадний рахунок» — вільний доступ до коштів

«Пенсійний депозит» — додаткові відсотки для пенсіонерів

«Строковий депозит» — вклад на визначений термін

«Депозит Вільна Земля» — частина відсотків спрямовується на розмінування українських земель

Бути вільним — це фінансово зростати.