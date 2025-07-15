СЕТАМ сплатило до бюджету понад 43 млн грн за перше півріччя

На електронному аукціоні OpenMarket (Міністерства юстиції) у першому півріччі було реалізовано майна на 1,15 млрд грн. За 6 місяців через систему проведено 2 770 успішних аукціонів. Завдяки конкуренції на торгах наші продавці додатково отримали понад 97,1 млн грн. Про це йдеться у повідомленні СЕТАМ.

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Підприємство сплатило податків, зборів, обов’язкових платежів та дивідендів до держбюджету на загальну суму понад 43,09 млн грн, що більше на 32% (14 млн грн) порівняно з минулим роком.

Арештованого майна було реалізовано на 726 млн грн, а в рамках добровільного продажу (переважно банківського майна) на 425 млн грн.

«Найдорожчий реалізований лот за перше півріччя — нафта для нафтопереробних підприємств продана за 63 млн грн. За перше півріччя СЕТАМ перерахувало до бюджету понад 43 млн грн — це на третину більше, ніж торік. Кожен успішний аукціон — це не лише результат для продавця й покупця, а й внесок у державну скарбницю», — наголосив гендиректор ДП «СЕТАМ» Роман Осадчук.