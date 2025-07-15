Курс валют: євро та долар в банках подешевшали

У вівторок, 15 липня, на готівковому ринку курс долара в купівлі знизився на 6 копійок, а в продажу не змінився. Євро подешевшало на 10 копійок у купівлі та додало 5 копійок у продажу.

► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

Валютний ринок

Середній курс долара в обмінниках не змінився у покупці та у продажу. Євро додало 3 копійки у купівлі та у продажу.

На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 41,50−42,05, євро купують за 48,55 грн, а продають за 49,30 грн.

За даними валютного аукціону, в обмінниках долар торгується за 41,68−41,75, євро — 49,08−49,25 грн.

Міжбанк відкрився в діапазоні 41,78−41,81 грн/$. Торги по євро проходять на рівні 48,80−48,81 грн/євро.

Підключайтеся до multi Мобільний застосунок, який допомагає вигідно обмінювати валюту