В Україні попит на вживані авто з США зріс. Яких «американців» обирають

Впродовж першого півріччя українці придбали 22 тис. вживаних легковиків ввезених із США. Це на 4% більше, ніж за аналогічний період 2024 року. Про це повідомляє «Укравтопром».

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Які авто обирають

Найбільша частка з цієї кількості (42%) — бензинові авто.

Електромобілі охопили 41%.

Гібридним авто належить — 8%.

Дизельним — 5%.

Авто з ГБО — 4%.

Середній вік «американців» з пробігом, що поповнили український автопарк в цьому році — 5,8 року.

Топ-5 вживаних авто, виготовлених в США