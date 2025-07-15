Впродовж першого півріччя українці придбали 22 тис. вживаних легковиків ввезених із США. Це на 4% більше, ніж за аналогічний період 2024 року. Про це повідомляє «Укравтопром».
15 липня 2025, 9:16
В Україні попит на вживані авто з США зріс. Яких «американців» обирають
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Які авто обирають
- Найбільша частка з цієї кількості (42%) — бензинові авто.
- Електромобілі охопили 41%.
- Гібридним авто належить — 8%.
- Дизельним — 5%.
- Авто з ГБО — 4%.
Середній вік «американців» з пробігом, що поповнили український автопарк в цьому році — 5,8 року.
Топ-5 вживаних авто, виготовлених в США
- Tesla Model Y — 2872 од.;
- Tesla Model 3 — 2605 од.
- Ford Escape — 1546 од.
- Jeep Cherokee — 1202 од.;
- Nissan Rogue — 1151 од.
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Джерело: Мінфін
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