Минулої доби українські захисники ліквідували ще 1 230 окупантів. З початку повномасштабного вторгнення втрати росіян становлять близько 1 036 290 військових. Про це свідчать дані Генштабу ЗСУ.
15 липня 2025, 8:16
Втрати ворога за 14 липня: 1 230 російських окупантів, 3 танки та 245 БПЛА
Втрати ворога
- особового складу — близько 1036290 (+1230) осіб
- танків — 11022 (+3) од
- бойових броньованих машин — 22993 (+6) од
- артилерійських систем — 30346 (+52) од
- РСЗВ — 1440 (+2) од
- засоби ППО — 1194 (+0) од
- літаків — 421 (+0) од
- гелікоптерів — 340 (+0)
- БПЛА оперативно-тактичного рівня — 45880 (+245)
- крилаті ракети — 3491 (+0)
- кораблі / катери — 28 (+0)
- підводні човни — 1 (+0)
- автомобільна техніка та автоцистерни — 55147 (+122)
- спеціальна техніка — 3932 (+0)
Джерело: Мінфін
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