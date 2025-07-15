S1 REIT виплатив перші дивіденди: дохідність вища за заплановану

Інвестиційний проєкт S1 REIT від девелопера Standard One, який почав залучати кошти роздрібних інвесторів в квітні 2025 року, здійснив першу виплату дивідендів. У липні розподіл прибутку відбувся серед власників сертифікатів фонду S1 ВДНГ. Сума виплат за квартал на один інвестиційний сертифікат вартістю 1 тисяча гривень склала 22,35 грн.

За результатами другого кварталу 2025 року фактична дохідність інвестицій перевищила заплановану і склала 8,43% річних у доларах США, замість прогнозованих 8,2%.

«Фонд S1 ВДНГ має унікальні для українського ринку переваги. Йдеться про повністю завершений та зданий в експлуатацію будинок, який вже приносить дохід. Інвестори фонду починають отримувати виплати з першого кварталу — без очікування завершення будівництва чи заселення. Ми говоримо не про теоретичну модель, а про реальний орендний бізнес, частку в якому може мати кожен», — зазначив CFO Standard One Вадим Павлушин.

У липні S1 ВДНГ продовжить розширення активів — заплановане придбання нових об'єктів орендної нерухомості для подальшої генерації доходу.

Наразі в структурі S1 REIT діють два фонди:

S1 ВДНГ — фонд із готовим заселеним об'єктом;

S1 Obolon — фонд із новим прибутковим будинкомна етапі будівництва.

У S1 REIT уточнюють, що запланований прибуток фонду S1 ВДНГ становить 8,2% річних у доларах, і як показали результати другого кварталу 2025 року, фактична дохідність може бути вищою. У випадку з S1 Obolon розрахункова дохідність фонду становить 10% річних у доларах. Інвестори цього фонду мають змогу заробляти на зростанні вартості нерухомості та отримувати дивіденди після завершення будівельних робіт і заселення будинку орендарями.

Таким чином, проєкт S1 REIT демонструє перші результати на практиці, фактично розвиваючи на українському ринку колективне інвестування у формат орендної житлової нерухомості.

*Інвестиції у ПІФ «С1 ВДНГ/Оболонь» захищають інвестора від багатьох ризиків, але не від усіх. Запланований прибуток не гарантується. Перед інвестуванням ознайомтесь з умовами та проконсультуйтесь із фінансовим радником.