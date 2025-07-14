Криптокомпанії масово йдуть у банкінг на тлі сприятливої політики Трампа — FT

Провідні криптовалютні компанії, серед яких Ripple , Circle, BitGo та Kraken , активізували зусилля для виходу на ринок банківських послуг у США. Цей тренд зумовлений сприятливим регуляторним кліматом, що формується за адміністрації президента Дональда Трампа. Про це йдеться в матеріалі The Financial Times.

► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Заявки на банківські ліцензії та нові продукти

Як зазначає видання, на тлі нової політичної хвилі підтримки цифрових активів, криптокомпанії прагнуть посісти стабільне місце в традиційній фінансовій системі.

Так, компанії Ripple, Circle та BitGo вже подали заявки на отримання ліцензії національного траст-банку (national trust charter), що дозволяє зберігати активи клієнтів та обробляти платежі. Водночас криптобіржа Kraken готується запустити власні дебетові та кредитні картки вже до кінця цього місяця. До цієї гонки долучаються й фінтех-компанії: брокерська платформа Robinhood, яка минулого року отримала понад 50% доходу від криптотранзакцій, планує запустити банківські послуги восени.

«Регулюйте нас»: зміна парадигми

Експерти вказують на кардинальну зміну в позиції самої індустрії.

«Це повний розворот: раніше криптокомпанії казали: нам не потрібні банки і закони. Тепер же вони кажуть: регулюйте нас», — зазначив юрист Макс Бонічі з Davis Wright Tremaine.

Співзасновник Kraken Арджун Сеті назвав цей процес «природним зближенням» двох світів.

Роль нового законодавства та традиційних банків

Важливим каталізатором цього процесу є законопроєкт про регулювання стейблкоїнів GENIUS Act, який у червні був ухвалений Сенатом США. На думку юристів, він «справді відкриває фінансові ринки США для стейблкоїнів».

На тлі цього активізувалися і традиційні банки. Зокрема, Bank of America у співпраці з JPMorgan Chase, Citigroup та Wells Fargo також готуються до випуску власного стейблкоїна після остаточного ухвалення регулювання.

Чому це важливо

Межі між «крипто» та «традиційними фінансами» (TradFi) починають стиратися. Нова, більш прихильна до криптовалют політика адміністрації Трампа стала тим каталізатором, який запустив цей процес.

Лідери галузі зрозуміли, що для масового впровадження та залучення великого інституційного капіталу необхідні довіра, легітимність та правова визначеність, які може дати лише державне регулювання.