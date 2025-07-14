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14 липня 2025, 18:45

Цукерберг буде свідчити в суді у справі на $8 мільярдів

Генеральний директор Meta Марк Цукерберг цього тижня виступить як головний свідок у судовому процесі, де його та інших колишніх топменеджерів компанії звинувачують в управлінні Facebook як незаконним підприємством. Позов стверджує, що вони свідомо дозволяли збирати дані мільйонів користувачів без їхньої згоди. Про це у понеділок, 14 липня, повідомляє агентство Reuters.

Генеральний директор Meta Марк Цукерберг цього тижня виступить як головний свідок у судовому процесі, де його та інших колишніх топменеджерів компанії звинувачують в управлінні Facebook як незаконним підприємством.

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Суть позову та сума компенсації

Позов подали акціонери Meta Platforms. Вони вимагають, щоб Марк Цукерберг, колишня операційна директорка Шеріл Сандберг та інші екскерівники особисто компенсували компанії понад $8 мільярдів. Ця сума складається зі штрафів та інших витрат, яких Meta зазнала після гучного скандалу з компанією Cambridge Analytica у 2018 році.

Серед відповідачів у справі також фігурують такі відомі постаті, як співзасновник Palantir Пітер Тіль, венчурний інвестор Марк Андріссен та співзасновник Netflix Рід Гастінґс, які раніше входили до ради директорів. Сама компанія Meta не є відповідачем.

Порушення угоди з владою США

Позов акціонерів базується на тому, що керівництво Facebook системно порушувало угоду, укладену з Федеральною торговельною комісією США (FTC) ще у 2012 році. Згідно з тією угодою, компанія зобов'язалася захищати персональні дані своїх користувачів.

Після того, як стало відомо про витік даних до Cambridge Analytica, FTC у 2019 році наклала на Facebook рекордний штраф у $5 мільярдів саме за порушення цієї угоди. Судовий процес, що триватиме вісім днів у штаті Делавер без участі присяжних, буде зосереджений на діях та рішеннях керівництва компанії, ухвалених на засіданнях ради директорів протягом останнього десятиліття.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор стрічки новин, журналіст Ярослав Голобородько
Пише на теми: макроекономіка, фінанси, банки, інвестиції, фондовий ринок, криптовалюта, Форекс
Джерело: Мінфін
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