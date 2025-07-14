Курси долара та євро при закритті торгів на міжбанку, 14 липня, трохи зросли. Про це свідчать дані торгів.
14 липня 2025, 17:30
Долар та євро подорожчали на міжбанку: курс валют на понеділок
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Відкриття 14 липня
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Закриття 14 липня
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Зміни
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41,76/41,80
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41,78/41,81
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2/1
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48,72/48,75
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48,81/48,83
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9/8
Офіційний курс: на вівторок, 15 липня, НБУ встановив такий курс долара: 41,8355 грн. Це на 6 копійок більше, ніж у понеділок (41,7842). Водночас курс євро на вівторок був встановлений на позначці — 48,8973, що на 6 копійок менше, ніж у понеділок (48,8416).
Середній курс на готівковому ринку: 41,56−42,05 грн/долар, 48,65−49,25 грн за євро.
Середній курс в обмінниках: долар торгується за 41,68−41,75, євро — 49,05−49,22 грн.
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Джерело: Мінфін
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