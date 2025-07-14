Долар та євро подорожчали на міжбанку: курс валют на понеділок

Курси долара та євро при закритті торгів на міжбанку, 14 липня, трохи зросли. Про це свідчать дані торгів.

► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

Валюта Відкриття 14 липня Закриття 14 липня Зміни долар 41,76/41,80 41,78/41,81 2/1 євро 48,72/48,75 48,81/48,83 9/8

Офіційний курс: на вівторок, 15 липня, НБУ встановив такий курс долара: 41,8355 грн. Це на 6 копійок більше, ніж у понеділок (41,7842). Водночас курс євро на вівторок був встановлений на позначці — 48,8973, що на 6 копійок менше, ніж у понеділок (48,8416).

Середній курс на готівковому ринку: 41,56−42,05 грн/долар, 48,65−49,25 грн за євро.

Середній курс в обмінниках: долар торгується за 41,68−41,75, євро — 49,05−49,22 грн.

Підключайтеся до multi. Мобільний застосунок, який допомагає вигідно обмінювати валюту.