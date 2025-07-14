Кабмін затвердив порядок компенсації за житлово-комунальні послуги та енергоносії, спожиті під час безоплатного розміщення внутрішньо переміщених осіб (ВПО). Нові правила стосуються юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, які надали безкоштовне житло.
14 липня 2025, 17:10
Компенсація за розміщення ВПО: уряд затвердив нові правила для бізнесу
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Хто має право на компенсацію
- юридичні особи (незалежно від форми власності);
- фізичні особи-підприємці
Компенсація надається, якщо розміщені ВПО
- виїхали з окупованих чи прифронтових територій і не мають іншого житла;
- мають зруйноване або непридатне житло (підтверджене в реєстрі пошкодженого майна).
Що компенсують
- вартість житлово-комунальних послуг — у межах соціальних норм;
- витрати на скраплений газ, тверде чи рідке пічне паливо — у межах норм.
У яких випадках компенсацію не надають
- ВПО вже отримує іншу компенсацію, пільги чи субсидію;
- ВПО отримує державну підтримку на оренду житла за іншою програмою;
- ВПО перебуває за кордоном понад 30 днів;
- людина не проживає за вказаною адресою понад 30 днів;
- у заяві вказана недостовірна інформація.
Як подати заяву на компенсацію
З 1 липня 2025 року подати заяву на компенсацію можна через особистий кабінет на порталі Пенсійного фонду України. Для цього потрібен електронний підпис або інший засіб електронної ідентифікації. Варто зазначити, що вказана в заяві адреса має збігатися з адресою фактичного проживання ВПО, яка зазначена в довідці про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи.
Програма підтримує тих, хто допомагає ВПО, надаючи житло безкоштовно/ Компенсація покриє частину витрат і зробить цю підтримку більш стійкою.
Джерело: Мінфін
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