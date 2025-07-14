Молодь на Заході масово скуповує картки покемонів: середній приріст інвестиції становить 46% річних

Серед чоловіків поколінь зумерів та міленіалів спостерігається справжня манія колекціонування карток, особливо Pokémon. Вони виправдовують своє дороге хобі так званою «хлоп'ячою математикою», стверджуючи, що це вигідніша інвестиція, ніж акції Nvidia чи індекс S&P 500. Про це пише Fortune.

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Вражаюча дохідність та ринковий ажіотаж

Частково ця логіка має під собою підґрунтя. Згідно з даними Card Ladder, наданими виданню, за останні 20 років картки Pokémon продемонстрували найбільше довгострокове зростання вартості серед усіх категорій карток — на 3261%. Навіть у короткостроковій перспективі середня картка Pokémon дорожчає майже на 46% за рік, що значно випереджає середню річну дохідність індексу S&P 500 (12%).

Такий ажіотаж призвів до того, що полиці великих ритейлерів, як-от Walmart та Target, спорожніли, а деякі магазини були змушені вводити обмеження на продаж. На онлайн-майданчиках, як-от eBay, у 2024 році слово «Pokemon» шукали майже 14 000 разів на годину.

Роль знаменитостей та соціальних мереж

Значний внесок у популяризацію тренду зробив інфлюенсер Логан Пол. Ютубер витратив мільйони доларів на купівлю карток, зокрема, встановивши у 2022 році світовий рекорд Гіннеса, придбавши картку Pikachu Illustrator в ідеальному стані за $5,275 мільйона.

Платформи, як-от TikTok, переповнені контентом, присвяченим купівлі, розпакуванню та перепродажу карток.

Реальність: хобі, а не бізнес

Проте експерти та фінансові консультанти застерігають від надмірного захоплення. Щоб отримати значний прибуток, картки мають бути рідкісними та в бездоганному стані, підтвердженому оцінкою спеціалізованих компаній. Для більшості людей це залишається радше дорогим хобі, ніж реальним бізнесом. Іноді це захоплення призводить до фінансових проблем.

Сила ностальгії та спільноти

В основі буму лежить не лише фінансовий інтерес. Як зазначають у The Pokémon Company, ті, хто виріс на покемонах, тепер діляться цим захопленням зі своїми дітьми. Для багатьох це також спосіб відволіктися від цифрового світу, потримати щось фізичне в руках та долучитися до спільноти однодумців на великих конвенціях, що збирають понад 100 000 фанатів.

Що таке «альтернативні інвестиції» і в чому їхня привабливість

Колекційні картки, як і витвори мистецтва, вино, класичні автомобілі чи рідкісні кросівки, належать до категорії «альтернативних інвестицій». Це клас активів, що не є традиційними фінансовими інструментами, як-от акції, облігації чи нерухомість.

Привабливість таких інвестицій полягає в кількох факторах:

Диверсифікація: Вартість колекційних предметів часто не корелює з фондовим ринком. Це означає, що вони можуть зростати в ціні, навіть коли акції падають, що допомагає збалансувати інвестиційний портфель.

«Інвестиції пристрасті»: Це дозволяє людям вкладати гроші в те, чим вони захоплюються і на чому добре розуміються.

Потенціал високої дохідності: Оскільки ці ринки є невеликими, неефективними та базуються на дефіциті, окремі предмети можуть демонструвати вибухове зростання ціни.

Водночас ризики тут також значно вищі: низька ліквідність (важко швидко продати за справедливою ціною), відсутність регулювання, високі комісії (на оцінку, аукціони) та суб'єктивність оцінки, що залежить від трендів та настроїв.