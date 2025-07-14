Національний банк України встановив нові курси гривні до євро, долара та польського злотого. У порівнянні із понеділком, українська валюта трохи подешевшала. Про це свідчать дані НБУ за 14 липня.
14 липня 2025, 15:54
Офіційний курс: гривня дешевшає
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Курс долара
На вівторок, 15 липня, НБУ встановив такий курс долара: 41,8355 грн. Це на 6 копійок більше, ніж у понеділок (41,7842).
Історичний максимум долара: 42, 28 (13.01.2025).
Курс євро
Водночас курс євро на вівторок був встановлений на позначці — 48,8973, що на 6 копійок менше, ніж у понеділок (48,8416).
Історичний максимум євро: 49,40 (01.07.25).
Курс польського злотого
НБУ на вівторок, 15 липня, встановив такий курс польського злотого: 11,4775 (у понеділок курс був 11,4700).
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Джерело: Мінфін
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