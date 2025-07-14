З початку року сплата ПДФО зросла на 21,2 %

Надходження з ПДФО за перше півріччя збільшилося на 21,2 % порівняно з минулорічним показником. Загалом платники податків сплатили 292,3 млрд гривень. Ця сума на 51,2 млрд грн перевищує торішню. Про це розповіла в. о. Голови Державної податкової служби Леся Карнаух.

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Впродовж кількох місяців лідерами за сплатою залишаються:

Київ — 68,2 млрд грн,

Дніпропетровська область — 28,9 млрд грн,

Львівська область — 19,8 млрд грн,

Київська область — 17,5 млрд гривень.

Найбільше зростання ПДФО у великих регіонах та містах цілком логічно повʼязане зі зростанням значного попиту на послуги. Крім того, тут вищі зарплати та обсяг офіційного працевлаштування.

«Водночас продовжуємо системну роботу з платниками податків щодо виведення діяльності з „тіні“. Щоб було більше мотивації працювати цивілізовано, за єдиними правилами та підходами. Підвищуємо і ефективність адміністрування податків», — сказала Леся Карнаух.