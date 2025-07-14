Надходження з ПДФО за перше півріччя збільшилося на 21,2 % порівняно з минулорічним показником. Загалом платники податків сплатили 292,3 млрд гривень. Ця сума на 51,2 млрд грн перевищує торішню. Про це розповіла в. о. Голови Державної податкової служби Леся Карнаух.
14 липня 2025, 16:18
З початку року сплата ПДФО зросла на 21,2 %
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Впродовж кількох місяців лідерами за сплатою залишаються:
- Київ — 68,2 млрд грн,
- Дніпропетровська область — 28,9 млрд грн,
- Львівська область — 19,8 млрд грн,
- Київська область — 17,5 млрд гривень.
Найбільше зростання ПДФО у великих регіонах та містах цілком логічно повʼязане зі зростанням значного попиту на послуги. Крім того, тут вищі зарплати та обсяг офіційного працевлаштування.
«Водночас продовжуємо системну роботу з платниками податків щодо виведення діяльності з „тіні“. Щоб було більше мотивації працювати цивілізовано, за єдиними правилами та підходами. Підвищуємо і ефективність адміністрування податків», — сказала Леся Карнаух.
Джерело: Мінфін
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