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14 липня 2025, 14:48

Чеський нацбанк купив акції криптобіржі Coinbase на $18 мільйонів

Національний банк Чехії у другому кварталі цього року придбав акції найбільшої американської криптобіржі Coinbase Global на суму $18,1 мільйона. Це перший випадок, коли чеський центробанк інвестує в акції Coinbase, що свідчить про його зростаючу зацікавленість у криптовалютних активах. Про це пише The Block.

Національний банк Чехії у другому кварталі цього року придбав акції найбільшої американської криптобіржі Coinbase Global на суму $18,1 мільйона.

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Деталі інвестиції

Згідно зі звітом, поданим до Комісії з цінних паперів та бірж США (SEC), Національний банк Чехії придбав 51 732 акції Coinbase Global. Станом на кінець червня вартість цього пакета становила $18,1 млн, але з урахуванням ціни закриття торгів у п'ятницю, 11 липня, вона зросла приблизно до $20 млн.

У звіті за перший квартал у чеського центробанку не було жодних вкладень у Coinbase, що підтверджує, що ця інвестиція була зроблена нещодавно.

Позиція банку щодо криптовалют

Цей крок відповідає раніше оголошеній стратегії банку. У січні він схвалив пропозицію про розгляд можливості інвестування своїх резервів у нові класи активів, включно з біткоїном.

Голова Нацбанку Чехії Алеш Міхл тоді заявляв про намір диверсифікувати резерви. В інтерв'ю Financial Times він зазначав, що після схвалення правлінням, банк потенційно може спрямувати до 5% своїх резервів (загальний обсяг яких становить €140 млрд) у біткоїн.

Акції Coinbase закрилися у п'ятницю на позначці $387,06, втративши за день 0,49%. З початку року вони зросли на 55,88%.

Чому це важливо

Ця новина є безпрецедентною та знаковою для всієї фінансової індустрії. Вперше в історії центральний банк європейської країни відкрито інвестує значні кошти в акції провідної криптовалютної компанії. Це потужний сигнал легітимізації крипторинку на найвищому, державному рівні.

Якщо раніше центральні банки переважно висловлювали занепокоєння та попереджали про ризики, пов'язані з криптовалютами, то тепер один із них сам стає інвестором у цьому секторі. Це свідчить про кардинальну зміну парадигми: від сприйняття криптовалют як загрози до визнання їх як нового, хоч і ризикованого, класу активів, який може бути частиною диверсифікованих державних резервів.

Хоча обсяг інвестиції є невеликим у масштабах резервів Чехії, цей крок може стати важливим прецедентом для інших центральних банків світу. Він демонструє, що існують регульовані та зрозумілі шляхи для отримання доступу до криптоекономіки, і може заохотити інших консервативних інституційних інвесторів розглянути подібні можливості.

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Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор стрічки новин, журналіст Ярослав Голобородько
Пише на теми: макроекономіка, фінанси, банки, інвестиції, фондовий ринок, криптовалюта, Форекс
Джерело: Мінфін
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