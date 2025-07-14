Пропустили біткойн, ця мем-спортивна монета може стати наступним кратним виграшем до 2025 року

Для тих, хто вважає, що пропустив неймовірні прибутки від біткойна, на горизонті може з'явитися нова можливість. Мем-інспірована спортивна криптовалюта привертає увагу як потенційно високоприбуткова інвестиція до 2025 року. Чи може це бути наступним шансом на експоненціальний прибуток? Дізнайтеся, як ця унікальна монета поєднує вірусну привабливість та спортивний ентузіазм, щоб створити багатообіцяючу перспективу.

Недооцінена мем-монета $XYZ готується до лістингу на великій CEX

XYZVerse ($XYZ) — це мем-монета, яка потрапила в заголовки новин завдяки амбіційній заяві про зростання з 0,0001 до 0,1 долара під час передпродажу.

Наразі вона пройшла половину шляху, зібравши понад 14 мільйонів доларів, а ціна токена $XYZ зараз становить 0,003333 долара.

На наступному, 13-му етапі передпродажу, вартість токена $XYZ зросте до $0,005, що означає, що ранні інвестори мають шанс отримати більшу знижку.

Після передпродажу $XYZ буде лістингований на основних централізованих і децентралізованих біржах. Команда ще не розкрила подробиці, але опублікувала тизер великого запуску.

Створено для бійців, побудовано для чемпіонів

XYZVerse будує спільноту для тих, хто прагне великих прибутків у криптовалюті — невпинних, амбітних, тих, хто прагне домінувати. Це монета для справжніх бійців — для тих, чий менталітет співзвучний спортсменам і спортивним фанатам. $XYZ — це токен для шукачів гострих відчуттів, які прагнуть знайти наступну велику мем-монету.

Центральним персонажем історії XYZVerse є XYZepe — боєць на арені мем-монет, який бореться за підйом у рейтингах і вихід на вершину CoinMarketCap. Чи стане він наступним DOGE або SHIB? Час покаже.

Атмосфера, орієнтована на спільноту

У XYZVerse спільнота керує всім. Активні учасники отримують значні винагороди, а команда виділила 10% від загального обсягу токенів — близько 10 мільярдів $XYZ — на айрдропи, що робить їх одними з найбільших в історії.

Завдяки надійній токеноміці, стратегічному лістингу на CEX і DEX, а також регулярному спалюванню токенів, $XYZ створений для перемоги. Кожен крок розрахований на те, щоб прискорити динаміку, стимулювати зростання ціни та об'єднати лояльну спільноту, яка розуміє, що це може бути початком чогось легендарного.

Ейрдропи, винагороди та багато іншого — приєднуйтесь до XYZVerse, щоб отримати всі переваги

Біткойн розкритий: як цифрові гроші формують майбутнє

Біткойн — це перша у світі криптовалюта. Це тип цифрових грошей, які працюють без банків та урядів. Створений людиною під псевдонімом Сатоші Накамото, біткойн був розроблений як новий вид готівки для Інтернету. Замість фізичних монет, біткойн існує у мережі комп'ютерів по всьому світу. Ця мережа веде спільний облік усіх транзакцій, тому всі згодні з тим, хто є власником чого. Люди, яких називають майнерами, допомагають перевіряти транзакції, вирішуючи головоломки. За свою роботу вони отримують винагороду у вигляді нових біткойнів. Ця система допомагає запобігти шахрайству та забезпечує безпеку мережі.

Біткойн має великий потенціал. Він змінює наше уявлення про гроші. Кожні чотири роки відбувається подія під назвою «halving», під час якої винагорода майнерів зменшується вдвічі. Це ускладнює отримання біткойнів з часом, оскільки їх буде випущено лише 21 мільйон. Деякі вважають, що ця дефіцитність може зробити біткойни більш цінними. На сьогоднішньому ринку біткойн все ще виділяється на тлі інших криптовалют. Його технологія перевірена і широко прийнята. Хоча ринок може бути непередбачуваним, багато хто вважає біткойн привабливим варіантом, особливо в порівнянні з новими монетами, які ще не пройшли таких випробувань.

Висновок

BTC, ETH, DOGE, SHIB і PEPE є надійними, але XYZVerse (XYZ) об'єднує шанувальників спорту в мемкойні, що прагне зростання, що робить його винятковою можливістю в бичачому тренді 2025 року.

Більше інформації про XYZVerse (XYZ) ви можете знайти тут:

https://xyzverse.io/, https://t.me/xyzverse