Ринок небанківських фінпослуг скоротився на вісім компаній у червні — НБУ

Кількість учасників небанківського фінансового ринку в Україні протягом червня 2025 року скоротилася з 820 до 812 компаній. Водночас кількість банків залишилася незмінною і становить 60. Про це у понеділок, 14 липня, повідомила пресслужба Національного банку України.

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Зміни в реєстрах та ліцензіях

Протягом місяця з державних реєстрів було виключено десять установ. Зокрема, три кредитні спілки залишили ринок добровільно, за власною ініціативою. Ще шість фінансових компаній та один ломбард було виключено з реєстру примусово. Водночас на ринок вийшли дві нові компанії: один страховий брокер та одна колекторська компанія.

Крім того, Національний банк застосував заходи впливу до низки компаній. Було зупинено дію ліцензій восьми кредитним спілкам. Добровільно анульовано ліцензії чотирьом фінансовим компаніям, одному ломбарду та трьом кредитним спілкам. Ще двом фінансовим компаніям ліцензію анулювали примусово.

Структура небанківського ринку

Станом на 1 липня 2025 року на небанківському ринку працювали: 432 фінансові компанії, 52 non-life та 10 life-страховиків, 105 ломбардів, 93 кредитні спілки, 44 страхових брокери, 74 колекторські компанії та один лізингодавець.

На платіжному ринку кількість учасників також змінилася: кількість міжнародних платіжних систем, що діють в Україні, скоротилася з 14 до 12. Кількість комерційних агентів зменшилася з 50 до 48.