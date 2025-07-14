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14 липня 2025, 14:05

Apple на порозі найбільшої кадрової трансформації за десятиліття — Bloomberg

Apple готується до найбільшої за десятиліття зміни в управлінській команді на тлі відставки ключових топменеджерів, зокрема головного операційного директора Джеффа Вільямса та фінансового директора Луки Маестрі. Водночас генеральний директор Тім Кук, попри зростаючу критику, найближчим часом не планує залишати свою посаду. Про це пише агентство Bloomberg.

Apple готується до найбільшої за десятиліття зміни в управлінській команді на тлі відставки ключових топменеджерів, зокрема головного операційного директора Джеффа Вільямса та фінансового директора Луки Маестрі.

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Зміна поколінь та внутрішні виклики

На тлі відходу Вільямса та Маестрі, а також наближення до пенсійного віку десятків інших топменеджерів, у компанії відбувається масштабна перебудова. Обов'язки Вільямса вже розподіляються між новими керівниками, зокрема Сабіхом Ханом, який стане новим COO.

Ця трансформація відбувається в непростий для Apple час. Компанія стикається з внутрішньою кризою, яку підсилюють критика через повільне впровадження штучного інтелекту, стагнація в продуктових інноваціях та переманювання провідних ШІ-фахівців конкурентами, як-от Meta. За даними джерел, Apple також змушена згортати деякі амбітні проєкти, наприклад, редизайн інтерфейсу «Liquid Glass» в iOS 26.

Довіра до Кука та пошук наступника

Попри проблеми, рада директорів зберігає повну довіру до Тіма Кука. З 2011 року, коли він очолив компанію, її акції зросли на понад 1500%, що зробило його одним з найуспішніших CEO в історії. Наразі прямої заміни йому немає: Джефф Вільямс, якого вважали найімовірнішим наступником, йде у відставку, а іншим керівникам бракує досвіду.

Ключовим кандидатом на посаду CEO в довгостроковій перспективі називають Джона Тернуса, нинішнього керівника апаратного підрозділу з 20-річним стажем в Apple. Проте йому бракує фінансової та операційної експертизи, тому він потребуватиме сильної команди. У разі форс-мажору компанією, ймовірно, тимчасово керуватиме колегія з кількох топменеджерів.

Нова стратегія

У керівництві Apple визнають необхідність оновлення підходів. Сервісний підрозділ на чолі з Едді К'ю навіть публічно попереджає, що без адаптації до нових реалій Apple ризикує повторити долю BlackBerry. Перші кроки в цьому напрямку вже зроблено: розформовано команду Vision Pro, а розробку Siri та робототехніки передано до інших департаментів. За неофіційною інформацією, компанія також розглядає можливість придбання ШІ-стартапів, як-от Perplexity чи Mistral.

Що означає відставка COO та CFO для такої компанії, як Apple

У корпоративній ієрархії великих технологічних компаній посади головного операційного директора (COO) та головного фінансового директора (CFO) є другими за важливістю після CEO.

  • COO (Chief Operating Officer / Головний операційний директор): Це людина, відповідальна за всю повсякденну операційну діяльність компанії. У випадку Apple, Джефф Вільямс, як і Тім Кук до нього, керував найскладнішим у світі ланцюгом постачання, виробництвом та логістикою. Саме COO гарантує, що сотні мільйонів iPhone, Mac та інших пристроїв вчасно та якісно виробляються і доставляються по всьому світу. Втрата такого фахівця — це величезний операційний виклик.
  • CFO (Chief Financial Officer / Головний фінансовий директор): Це керівник, що відповідає за всі фінансові потоки компанії, бюджетування, фінансову звітність, відносини з інвесторами та управління гігантською скарбницею Apple. Лука Маестрі був обличчям фінансової стабільності компанії для Волл-стріт.

Одночасна відставка обох цих фігур є подією, що трапляється вкрай рідко, і свідчить про тектонічні зміни в компанії.

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Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор стрічки новин, журналіст Ярослав Голобородько
Пише на теми: макроекономіка, фінанси, банки, інвестиції, фондовий ринок, криптовалюта, Форекс
Джерело: Мінфін
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