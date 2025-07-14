Більше ходу — менше витрат. Скільки коштує зарядити електромобіль

Автопарк електромобілів в Україні невпинно оновлюється, і з кожним роком усе більше моделей мають акумулятори, що дозволяють подорожі між регіонами без щоденного підзаряджання.

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За оцінкою аналітиків Інституту досліджень авторинку (ІДА), вже близько 40% електрокарів в Україні оснащені батареями ємністю понад 50 кВт-год, що робить їх повноцінними учасниками міжобласного руху. Загальна кількість електромобілів у країні перевищила 170 тис. одиниць.

Економія — не міф

Якщо заряджати авто на мережевих ЕЗС, поїздка на 100 км обійдеться в середньому в 360 грн (за споживання 20 кВт-год). Для порівняння:

на газі (ГБО) — 410 грн (і це в ідеалі)

на бензині — 600 грн і більше, особливо з урахуванням зростання цін на пальне (до 62 грн/л).

А при домашньому заряджанні вигода ще більша:

90 грн — за побутовим тарифом,

45 грн — за нічним тарифом (тобто в 13 разів дешевше, ніж бензин).

Середні тарифи на зарядках у липні 2025 року:

АС (повільна зарядка) — 14,82 грн/кВт-год (+0,17 грн),

DC (швидкісна зарядка) — 17,65 грн/кВт-год (без змін).

Ці дані ІДА зібрано через мобільні додатки провідних операторів ЕЗС в Україні, орієнтуючись насамперед на ті станції, що розташовані біля міжміських трас. Як зазначають аналітики, вищі тарифи — на швидкісних зарядках біля доріг, нижчі — на паркінгах ТЦ, ресторанів та готелів.