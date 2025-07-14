Глава JPMorgan попередив Європу про втрату конкурентоспроможності

Виконавчий директор JPMorgan Chase Джеймі Даймон заявив, що Європа програє у глобальній конкуренції зі США та Китаєм, і закликав європейські країни терміново реформувати економіки. З такою заявою банкір виступив на заході у Дубліні, організованому МЗС Ірландії, повідомляє Financial Times.

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Що говорив Даймон

«Економіка Європи знизилася з 90% від рівня ВВП США до 65% за 10−15 років. Це поганий знак», — сказав Даймон.

За його словами, європейські компанії залишаються глобально значущими та масштабними, але їхні позиції слабшають, а регіон загалом втрачає економічну силу.

Коментарі глави JPMorgan, одного з найвпливовіших представників глобального фінансового сектору, пролунали на тлі обговорень щодо необхідності масштабної індустріальної стратегії для ЄС, нагадує FT.

Раніше колишній глава ЄЦБ Маріо Драгі запропонував щорічно інвестувати у цю сферу до 800 млрд євро, щоб зберегти конкурентоспроможність Європи порівняно зі США та Китаєм.

Єврокомісія у 2025 році запустила нову ініціативу з реформи фінансової системи — «Союз заощаджень та інвестицій». Проєкт націлений на перетворення приватних накопичень європейців у продуктивні інвестиції та відновлення ролі ринків капіталу. інвестується.

Ключовими напрямами реформ є централізація нагляду, спрощення правил для роздрібних інвесторів, відродження сек'юритизації та уніфікація законодавства про банкрутство.

Незважаючи на політичні розбіжності між країнами, у Брюсселі розраховують, що цього разу реформа вийде за межі декларацій.