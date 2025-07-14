Курс валют: євро в банках та обмінниках подешевшало

У понеділок, 14 липня, на готівковому ринку курс долара в купівлі знизився на 5 копійок, а в продажу додав 1 копійку. Євро подешевшало на 10 копійок у купівлі та не змінилося в продажу.

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Валютний ринок

Середній курс долара в обмінниках додав 2 копійки у покупці та не змінився у продажу. Євро подешевшало на 5 копійок у купівлі та не змінилося у продажу.

На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 41,50−42,05, євро купують за 48,60 грн, а продають за 49,25 грн.

За даними валютного аукціону, в обмінниках долар торгується за 41,65−41,70, євро — 49,00−49,20 грн.

Міжбанк відкрився в діапазоні 41,76−41,80 грн/$. Торги по євро проходять на рівні 48,72−48,75 грн/євро.

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