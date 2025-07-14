Минулої доби українські захисники ліквідували ще 1 130 окупантів. З початку повномасштабного вторгнення втрати росіян становлять близько 1 035 060 військових. Про це свідчать дані Генштабу ЗСУ.
14 липня 2025, 8:16
Втрати ворога за 13 липня: 1 130 російських окупантів, 3 танки та 124 БПЛА
Втрати ворога
- особового складу — близько 1035060 (+1130) осіб
- танків — 11019 (+3) од
- бойових броньованих машин — 22987 (+4) од
- артилерійських систем — 30294 (+51) од
- РСЗВ — 1438 (+0) од
- засоби ППО — 1194 (+0) од
- літаків — 421 (+0) од
- гелікоптерів — 340 (+0)
- БПЛА оперативно-тактичного рівня — 45635 (+124)
- крилаті ракети — 3491 (+0)
- кораблі / катери — 28 (+0)
- підводні човни — 1 (+0)
- автомобільна техніка та автоцистерни — 55025 (+102)
- спеціальна техніка — 3932 (+3)
Джерело: Мінфін
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