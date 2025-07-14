Камінь вагою 25 кг виставлять на аукціон Sotheby's. Як очікується, він піде з молотка за $2−4 мільйони. Така висока ціна пояснюється тим, що це найбільший кусок породи з Марса, знайдений на Землі, пише Associated Press.
14 липня 2025, 9:17
На аукціоні Sotheby's продадуть найбільший на Землі «камінь з Марсу»
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Що відомо
Як повідомляє Associated Press з посиланням на аукціонний будинок, екземпляр NWA 16788 — це частина метеорита, який залишив поверхню Марса після зіткнення з астероїдом. Він подолав понад 225 млн км і впав у Сахарі. Так звані мисливці за метеоритами знайшли його в Нігері в листопаді 2023 року.
Шматок породи розміром 375×279×152 мм містить приблизно 7% всіх речовин, які можна знайти на Марсі. Він на 70% більше від усіх інших уламків планети, знайдених на Землі.
Майбутній аукціон у Нью-Йорку буде присвячений природній історії, також там буде виставлений скелет молодого цератозавра заввишки понад два метри та завдовжки майже три метри.
Джерело: Мінфін
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Коментарі - 2
Цікаво як там все буде виглядати і як все організують) дякую за статтю!