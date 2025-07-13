Дефіцит бюджету України без колосальних витрат на оборону складав би лише 0,2% — Марченко

Якби видатки України на оборону відповідали стандартам НАТО мирного часу, дефіцит державного бюджету країни становив би всього 0,2% ВВП, що є дуже здоровим показником. Про це заявив міністр фінансів Сергій Марченко під час свого виступу на Конференції з відновлення України URC2025 в Римі. Про це, 13 липня, повідомляє «Інтерфакс-Україна».

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«Дуже здорові» державні фінанси

Міністр фінансів зазначив, що після нещодавно запропонованих урядом змін до бюджету, які передбачають додаткові воєнні потреби, загальний дефіцит зросте з 19,4% ВВП до понад 20% ВВП.

Однак він підкреслив, що якби оборонні витрати України становили лише 5% ВВП, як це передбачено останніми домовленостями в НАТО, то дефіцит був би майже нульовим.

«Це означає, що наші умови в державних фінансах дуже здорові. Під час війни ми створили достатньо місця для використання державних коштів на різні інші потреби», — заявив Марченко.

Реалії воєнного часу

Водночас міністр наголосив, що попри таку потенційно хорошу стартову позицію для повоєнного періоду, наразі Україна живе в зовсім інших реаліях.

«Ми думаємо, як вижити. Ми думаємо, як здійснити всі необхідні закупівлі, … зміцнити наш сектор безпеки та оборони», — пояснив він, підкреслюючи, що всі ресурси спрямовуються на військові потреби.