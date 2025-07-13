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13 липня 2025, 12:27

Трамп розглядає надання Україні нового фінансування — CBS News

Президент США Дональд Трамп розглядає можливість надання Україні нового пакету фінансування, який може скласти щонайменше кілька мільярдів доларів. Цей крок може стати сигналом для росії, яка останніми днями посилила ракетні та дронові атаки по Україні. Про це повідомляє американський телеканал CBS News з посиланням на дипломатичні джерела.

Президент США Дональд Трамп розглядає можливість надання Україні нового пакету фінансування, який може скласти щонайменше кілька мільярдів доларів.

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Можливі джерела фінансування

Наразі точне джерело нового фінансування невідоме, однак розглядається кілька варіантів. Американські чиновники зазначають, що в розпорядженні Трампа є залишок у $3,85 млрд за програмою президентських повноважень (PDA), успадкованою від адміністрації Байдена. Ці кошти можуть бути використані для негайного відправлення американської військової техніки в Україну.

Крім того, за даними колишніх урядовців, президент має повноваження конфіскувати близько $5 млрд заморожених російських активів, що знаходяться за кордоном, і спрямувати їх на допомогу Україні. Проте ані Трамп, ані його попередник Джо Байден досі не скористалися цими повноваженнями.

Активізація в НАТО

Ця інформація з'явилася на тлі активізації зусиль з боку НАТО. У п'ятницю в Альянсі заявили, що працюють з країнами-членами над «терміновим» переміщенням боєприпасів та засобів ППО американського виробництва в Україну. За даними дипломатичних джерел, напередодні Дональд Трамп обговорював із Генеральним секретарем НАТО Марком Рютте питання закупівлі європейськими партнерами американського озброєння для України.

Чому це важливо

Поява інформації про можливе нове фінансування для України є знаковою подією, яка може свідчити про зміну в підходах адміністрації Трампа. Після тривалої паузи та жорсткої риторики щодо обсягів допомоги, розгляд такого кроку є важливим сигналом як для України, так і для росії.

Для кремля це демонстрація того, що попри всі внутрішньополітичні розбіжності, США не мають наміру повністю припиняти підтримку Києва, особливо у відповідь на ескалацію атак. Для України та європейських союзників — це сигнал про те, що Вашингтон може повернутися до більш активної ролі у допомозі.

Цікавим є і контекст. Новина з'явилася на тлі нещодавніх угод Трампа з ЄС та іншими країнами щодо мит, а також активізації зусиль НАТО. Це може свідчити про формування нової, більш прагматичної моделі підтримки: США надають зброю та технології, а європейські союзники збільшують її закупівлі для України та фінансують український бюджет. Таким чином, Трамп може намагатися реалізувати свою політику «справедливого розподілу навантаження», не відмовляючись при цьому від підтримки України як такої.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор стрічки новин, журналіст Ярослав Голобородько
Пише на теми: макроекономіка, фінанси, банки, інвестиції, фондовий ринок, криптовалюта, Форекс
Джерело: Мінфін
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