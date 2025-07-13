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13 липня 2025, 11:39

UBS покращив прогноз для європейських акцій напередодні сезону звітності

Інвестиційний банк UBS підвищив свою впевненість у європейських акціях напередодні сезону звітності за другий квартал, вказуючи на потенціал окремих компаній показати кращі за очікування результати, незважаючи на загалом стриманий прогноз для регіону. Про це пише Investing.com.

Інвестиційний банк UBS підвищив свою впевненість у європейських акціях напередодні сезону звітності за другий квартал, вказуючи на потенціал окремих компаній показати кращі за очікування результати, незважаючи на загалом стриманий прогноз для регіону.

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Стриманий прогноз та надія на 2026 рік

Аналітики UBS прогнозують, що зростання прибутків корпоративної Європи у другому кварталі залишиться «досить стриманим». Прогноз на весь 2025 рік було переглянуто у бік зниження до 2% на тлі триваючого тиску з боку торговельних мит та несприятливих коливань валютних курсів. У банку зазначають, що зростання прибутків у Європі фактично стагнує з 2022 року.

Попри це, середньострокові перспективи залишаються конструктивними. UBS очікує повернення до зростання прибутків у 2026 році, драйверами якого мають стати циклічні сектори економіки, що виграють від фіскальних стимулів та відновлення споживчих витрат.

Фокус на окремих компаніях

У найближчій перспективі увага інвесторів буде прикута не до загальних макроекономічних показників, а до несподіваних результатів на рівні окремих компаній. Аналітики UBS провели міжгалузевий огляд та визначили 21 компанію, яка може приємно здивувати інвесторів.

Конкретні приклади: Antofagasta (LON:ANTO), Poste Italiane SpA (BIT:PST), SAAB (ST:SAABb).

Також компанії, які вже досягли понад 30% свого річного прогнозу EBIT і можуть оновити свої прогнози: Boliden (ST:BOL), Adidas (OTC:ADDYY), Iberdrola (BME:IBE), BMW (ETR:BMWG), Galp Energia (ELI:GALP), Orsted (CSE:ORSTED).

Також банк виділив 10 компаній, щодо яких рекомендується проявляти обережність. Приклад: Anglo American PLC (LON:AAL).

У банку підкреслюють, що на тлі загальних низьких очікувань навіть скромне перевищення прогнозів по прибутку або просто підтвердження раніше озвучених планів може викликати сприятливу реакцію ринку. Особливо добре можуть бути сприйняті будь-які коментарі від менеджменту компаній, що дають впевненість у прогнозах на 2026 рік. Таким чином, підвищена впевненість UBS базується не на очікуванні макроекономічного відновлення, а на детальному аналізі потенціалу окремих компаній.

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Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор стрічки новин, журналіст Ярослав Голобородько
Пише на теми: макроекономіка, фінанси, банки, інвестиції, фондовий ринок, криптовалюта, Форекс
Джерело: Мінфін
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