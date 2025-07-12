Deutsche Bank запустив сервіс миттєвого доступу до рахунків на базі технологій SWIFT

Deutsche Bank запустив новий сервіс для корпоративних клієнтів під назвою Instant Cash Reporting (ICR), який надає доступ до даних про банківські рахунки та баланси в режимі реального часу. Платформа побудована на базі сучасних API-рішень від міжнародної платіжної системи SWIFT. Про це у суботу, 12 липня, повідомляє видання Finextra.

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Новий інструмент дозволяє корпоративним клієнтам отримувати оперативну фінансову інформацію через єдину точку підключення, використовуючи інфраструктуру SWIFT. Обмін даними відбувається за сучасним стандартом ISO 20022 у форматі JSON, що спрощує інтеграцію сервісу в корпоративні системи.

Компанії надсилають запити на отримання даних через SWIFT, який виступає центральним маршрутизатором. У відповідь Deutsche Bank надає стандартизовану фінансову інформацію, яку можна налаштувати для окремих рахунків або для всього їхнього набору.

Наразі сервіс доступний лише тим компаніям та фінансовим установам, які вже підключені до мережі SWIFT. Першою компанією, що впровадила новий інструмент у своїй скарбниці, стала іспанська енергетична компанія Iberdrola.