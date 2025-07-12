ЄБРР надасть «Новій пошті» до €50 мільйонів на інвестиції та модернізацію

Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР) виділив кредит у розмірі до 50 мільйонів євро компанії «Нова пошта» для фінансування її програми капітальних інвестицій на 2025−2026 роки. Мультивалютний кредит буде надано двома траншами. Про це повідомляє Інтерфакс-Україна.

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На що будуть спрямовані кошти

Інвестиційна програма «Нової пошти», загальна вартість якої становить 69,1 млн євро, спрямована на кілька ключових напрямків. Залучені кошти підуть на вдосконалення фізичної інфраструктури, розширення та оптимізацію мережі, модернізацію IT-систем, а також на покращення енергоменеджменту.

Крім того, проєкт передбачає ініціативи з декарбонізації, відновлення людського капіталу та розширення доступу для жінок.

Гарантії та грантова підтримка

Кредит від ЄБРР буде надано двома частинами: перший транш у розмірі 35 млн євро надається одразу, а другий, на 15 млн євро, банк резервує на власний розсуд.

Фінансування має гарантію перших збитків від Європейського Союзу, що покриває 15% від суми кредиту. Очікується також надання інвестиційного гранту на суму до 1,5 млн євро від Фонду технічного співробітництва TaiwanBusiness — ЄБРР та Спеціального фонду реагування на кризи, який буде спрямовано на підтримку програм з декарбонізації та розвитку людського капіталу.