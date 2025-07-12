Райффайзен Банк повідомив про планові роботи у суботу: деякі послуги не працюють

Райффайзен Банк попередив своїх бізнес-клієнтів про проведення планових технічних робіт у системі інтернет-банкінгу Raiffeisen Business Online. У зв'язку з цим сервіс буде тимчасово недоступним у суботу, 12 липня. Про це повідомила пресслужба банку.

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Тривалість та наслідки робіт

Згідно з повідомленням, планові роботи проводяться для здійснення необхідних налаштувань у системі.

«У цей час система буде недоступною для входу та здійснення операцій», — зазначається у повідомленні.

Відключення триватиме з 6:30 до 14:00.

Рекомендації для клієнтів

У банку закликали своїх клієнтів врахувати цю інформацію та провести всі необхідні фінансові операції заздалегідь, щоб уникнути незручностей, пов'язаних із тимчасовою недоступністю сервісу.