Райффайзен Банк попередив своїх бізнес-клієнтів про проведення планових технічних робіт у системі інтернет-банкінгу Raiffeisen Business Online. У зв'язку з цим сервіс буде тимчасово недоступним у суботу, 12 липня. Про це повідомила пресслужба банку.
12 липня 2025, 9:21
Райффайзен Банк повідомив про планові роботи у суботу: деякі послуги не працюють
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Тривалість та наслідки робіт
Згідно з повідомленням, планові роботи проводяться для здійснення необхідних налаштувань у системі.
«У цей час система буде недоступною для входу та здійснення операцій», — зазначається у повідомленні.
Відключення триватиме з 6:30 до 14:00.
Рекомендації для клієнтів
У банку закликали своїх клієнтів врахувати цю інформацію та провести всі необхідні фінансові операції заздалегідь, щоб уникнути незручностей, пов'язаних із тимчасовою недоступністю сервісу.
Джерело: Мінфін
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