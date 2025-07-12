Забудьте PEPE і SHIB: ця мем-монета прагне до зростання % — купуйте, поки вона не злетіла

Світ мем-монет вирує від появи амбітного новачка, який прагне до безпрецедентного зростання. За прогнозами, цей цифровий актив може зрости на вражаючі 6500% і потрясти криптовалютну сцену. Тим, хто цікавиться новими трендами, варто заглибитися в тему, перш ніж ця монета злетить до небес.

Недооцінена мем-монета $XYZ готується до лістингу на великій біржі

XYZVerse ($XYZ) — це мем-монета, яка потрапила в заголовки новин завдяки амбіційній заяві про зростання з 0,0001 до 0,1 долара під час передпродажу.

Наразі вона пройшла половину шляху, зібравши понад 14 мільйонів доларів, а ціна токена $XYZ наразі становить 0,003333 долара.

На наступному, 13-му етапі передпродажу, вартість токена $XYZ зросте до 0,005 долара, що означає, що ранні інвестори мають шанс отримати більшу знижку.

Після передпродажу $XYZ буде розміщений на основних централізованих і децентралізованих біржах. Команда ще не розкрила подробиці, але опублікувала тизер великого запуску.

Створений для бійців, побудований для чемпіонів

XYZVerse створює спільноту для тих, хто прагне великих прибутків у криптовалюті — невгамовних, амбітних, тих, хто прагне домінувати. Це монета для справжніх бійців — для тих, чий менталітет співзвучний спортсменам і спортивним фанатам.

$XYZ — це токен для шукачів гострих відчуттів, які прагнуть знайти наступну популярну мем-монету.

Центральним персонажем історії XYZVerse є XYZepe — боєць на арені мем-монет, який бореться за підйом у рейтингах і прагне потрапити на вершину CoinMarketCap. Чи стане він наступним DOGE або SHIB? Час покаже.

Спільнота на першому місці

У XYZVerse спільнота керує всім. Активні учасники отримують значні винагороди, а команда виділила 10% від загального обсягу токенів — близько 10 мільярдів $XYZ — на айрдропи, що робить їх одними з найбільших в історії.

Завдяки надійній токеноміці, стратегічному лістингу на CEX і DEX, а також регулярному спалюванню токенів, $XYZ створений для перемоги. Кожен крок розрахований на те, щоб прискорити динаміку, стимулювати зростання ціни та об'єднати лояльну спільноту, яка розуміє, що це може бути початком чогось легендарного.

Ейрдропи, винагороди та багато іншого — приєднуйтесь до XYZVerse, щоб отримати всі переваги

PEPE: мем-монета, що підкорила світ криптовалют

PEPE — це нова криптовалюта, натхненна відомим мемом Pepe the Frog. Запущена на Ethereum, це дефляційна мем-монета, яка підкорила серця криптоентузіастів. PEPE прагне піти слідами інших успішних мем-монет, таких як Shiba Inu та Dogecoin. Завдяки політиці відсутності податків та відсутності претензій на корисність, вона залишається чистою та простою. Вона повністю присвячена мем-культурі та розвагам у криптопросторі.

Наприкінці квітня — на початку травня 2023 року вартість PEPE стрімко зросла, досягнувши на піку ринкової капіталізації 1,6 млрд доларів. Перші інвестори отримали величезні прибутки, а навколо монети сформувалася сильна спільнота. Цей стрибок дав старт «сезону мем-монет», під час якого з'явилося багато нових криптовалют, заснованих на мемах. Дорожня карта PEPE включає лістинг на основних біржах і «захоплення мемів», що натякає на великі плани на майбутнє. На сучасному ринку PEPE виділяється як цікавий гравець. Він використовує силу мемів і дух спільноти. Хоча майбутнє залишається невизначеним, багато хто уважно стежить за PEPE, задаючись питанням, чи досягне він нових висот у наступному великому криптоциклі.

Shiba Inu Coin: конкурент Dogecoin, що робить хвилі на Ethereum

Shiba Inu (SHIB) почав як мем-монета, натхненна Dogecoin, але зараз прокладає власний шлях. Запущений в серпні 2020 року анонімним творцем на ім'я Ryoshi, SHIB працює на блокчейні Ethereum. Це дозволяє йому використовувати величезну мережу додатків та інструментів Ethereum. З початковим обсягом в один квадрильйон токенів, SHIB привернув увагу, коли половина з них була відправлена співзасновнику Ethereum Віталіку Бутеріну. Він пожертвував значну частину Індійському фонду допомоги Covid Crypto Relief Fund і «спалив» 40% від загального обсягу. Ці кроки підвищили популярність SHIB і продемонстрували відданість спільноті.

На відміну від Dogecoin, SHIB створює реальні можливості для використання. Він розробляє ShibaSwap, торгову платформу без посередників. У планах — платформа NFT і система, де власники можуть голосувати за рішення. На сучасному ринку зв'язок SHIB з Ethereum може дати йому перевагу. Хоча мем-монети часто зникають, фокус SHIB на корисних функціях може допомогти йому виділитися. Зі змінами на ринку криптовалют SHIB може стати більше, ніж мем — він може перетворитися на серйозного гравця.

Висновок

Хоча PEPE і SHIB продемонстрували вражаючий ріст, XYZVerse (XYZ) прагне до ще більшого зростання, об'єднуючи спортивних фанатів в унікальній мем-монеті. Ранні інвестори можуть скористатися її потенціалом.

Більше інформації про XYZVerse (XYZ) ви можете знайти тут:

xyzverse.io, t.me/xyzverse