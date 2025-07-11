Курс долара при закритті торгів на міжбанку, 11 липня, трохи впав. Водночас курс євро до гривні майже не змінився.
11 липня 2025, 17:38
Курс валют: долар трохи подешевшав на міжбанку
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Відкриття 11 липня
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Закриття 11 липня
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Зміни
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41,81/41,84
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41,76/41,80
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5/4
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48,83/48,86
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48,82/48,85
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1/1
Офіційний курс долара на понеділок, 14 липня: 41,7842 грн, євро: 48,8416 грн.
Середній курс на готівковому ринку: 41,55−42,04 грн/долар, 48,70−49,25 грн за євро.
Середній курс в обмінниках: долар торгується за 41,63−41,70, євро — 49,05−49,20 грн.
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Джерело: Мінфін
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